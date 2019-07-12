暑假蹭人氣！蘇澳冷泉明封街打水戰 羅東上演「高空秀」

2019-07-12 17:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕工期長達2年的蘇澳冷泉公園再造工程明天上午正式完工啟用，同時宣告蘇澳冷泉季登場，下午3點半，冷泉公園旁要封街打「水戰」，用沁涼泉水解盛夏酷暑；羅東藝穗節明晚7點開幕，西班牙空中劇院「GRUPO PUJA」表演者，將在40公尺半空以高難度芭蕾、雜技的出演「上空秀」，絢麗演出，為長達15天的藝穗節拉開序幕。

蘇澳冷泉是碳酸氫鈣泉富含二氧化碳，會如同汽水般冒泡，泉水維持攝氏22度恆溫，是夏天消暑好去處；冷泉公園2017年起投入1.7億元再造，工程歷經2年半，明天正式宣告完工。

蘇澳鎮公所配合公園完工，推出蘇澳冷泉季系列活動，大眾池即日起至31日免費開放體驗；明天上午則有七星嶺登高健行，下午3點半起，可和森林王子張泰山潑水踩街，開幕晚會有金曲歌后艾怡良、許書豪、江志豐、陳怡婷、臭屁嬰仔等人演出，一解夏日酷暑。

另外，羅東鎮年度旗艦活動「羅東藝穗節」明晚7點正式開場，活動長達15天，直到7月27日止；開幕由蘭陽舞蹈團打頭陣，另邀小丑劇默團、空中劇場「GRUPO PUJA」，為藝穗節拉開序幕。

鎮公所說，小丑劇默團，融合法式、義式默劇技巧，加入馬戲團雜耍及魔術表演；GRUPO PUJA則是主打高空芭蕾、雜技，配合聲光意境，演出媲美知名的太陽馬戲團，預料會掀起藝穗節揭幕高潮。

鎮公所強調，今年藝穗節有「國際特色劇院」、「藝術台灣饗宴」與「文化羅東聚落」三大訴求，活動期間有超過30個國內外演出團隊參與，涵括戲劇、舞蹈與音樂等，歡迎民眾共襄盛舉。

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