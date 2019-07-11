教育部推百場免費藝術表演 教長推薦「比宅在家裡有趣」

2019-07-11 15:29

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假已放近半個月，父母最掛心的是如何安排暑假活動。教育部今天舉行「2019藝起FUN暑假」記者會，宣布暑假期間將推出「好優Show學生藝團活動」、「偏鄉藝術美感育苗計畫」及「教育部樂器銀行」等百場免費藝術表演活動。教育部長潘文忠並向家長喊話，教育部用藝術陪伴孩子，欣賞這些藝術表演，絕對比宅在家裡玩3C有趣多了。

潘文忠表示，學校師生在國內外及偏鄉將演出100場以上表演，家長帶著孩子參加，可以讓暑假更「藝術」，比悶在家裡玩3C更有趣，樂器銀行計畫善用了閒置樂器，讓放在貯藏室的樂器，可以上得了舞台，計畫迄今已媒合非常多孩子接觸樂器，不僅使樂器重生，也讓偏鄉孩子有機會成為演奏者、組成樂團。

社教司科長彭寶樹說明，今年好優Show學生藝團活動徵選出52所學校，均是來自全國表演藝術類競賽中榮獲優等以上優秀團隊，或是高中職以上表演藝術類相關科系學生，活動內容精采可期，這些獲選團隊從6月開始起跑，全國、離島及偏鄉甚至遠赴國外各地演出，表演活動深入海內外各角落，共計百場以上的表演藝術活動，無論是國際藝術競賽、知名國際藝術節、全國中小學校園或社區，甚至離島，都可透過一系列的表演活動，感受好優Show學生藝團所帶來的活力與熱情。

「偏鄉藝術美感育苗計畫」由國立台灣藝術大學辦理，科長彭寶樹表示，今年首次以藝術類科師培生為服務團隊，共招募102名大專生下鄉服務，全國5個區隊赴17個縣市、服務18所國小，期待協助各地的偏鄉學子，在暑假期間學習更多樣化的藝術類型課程，除提供教學服務外，更設計一系列藝術課程教案，讓各地和各科教師能輕鬆上手使用，並進行藝術課程教學，期藉此擴大藝術的種子於全國。

科長彭寶樹也表示，今年還特地邀請屏東偏鄉學校的小朋友們，於 8月19日至高雄衛武營聆賞音樂會，讓孩子們感受音樂的宏偉與美感，另於8月20日至8月24日，持續至屏東縣獅子鄉丹路國小及屏東縣恆春鎮大平國小舉辦暑期藝術營隊，讓孩子們在舞台上演出，展現最美麗的成果。

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