高雄港「SNOOPY渡輪」吸睛 搶暑假觀光旅遊人潮

2019-07-02 13:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕SNOOPY化身最萌的親善大使，還跑到渡輪的船身上，成為老少都喜愛的「SNOOPY渡輪」，高市輪船公司迎接暑期觀光遊客，今起不定時行駛棧貳庫旗津航線，吸引遊客的目光，忍不住合照留念，也在高雄獨有的海天一色中與SNOOPY浪漫約會。

輪船公司表示，今天起至9月1日暑假期間，棧貳庫-旗津航線天天開航，每日自上午11時至晚上7時30分，每半小時一航班由棧貳庫開往旗津，自上午11時15分至晚上7時45分，每半小時一班由旗津開往棧貳庫，航程都盡量安排SNOOPY渡輪亮相，不過，仍會以航行安全為前提，做好保養和調度。

若未搭上這班渡輪，棧貳庫碼頭及售票櫃台仍會有驚喜給遊客，不讓SNOOPY粉絲失望，交通局表示能請到SNOOPY當七、八月觀光大使，主因今年7月是「人類登月50週年」，特別舉行「Snoopy高雄城市探險」，慶祝1969年阿姆斯壯登月紀念日，今年暑假，高雄市輪船公司準備SNOOPY渡輪，帶大家航向旗津！

此外，棧貳庫也將打造史努比快閃店、15米絨毛布偶大牆、Snoopy城市小旅行戶外裝置藝術，邀粉絲同樂與高雄港碼頭及港景合照，交通局表示，「棧貳庫」近年已是高雄港水岸新亮點，欲搭乘渡輪前往旗津，可搭乘輕軌至哈瑪星站，或搭乘捷運到西子灣站，步行5分鐘就可到達棧貳庫，可在渡輪上、旗津海岸線、棧貳庫親水碼頭，以各種不同角度觀賞高雄之美。

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