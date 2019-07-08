蘇澳冷泉公園強勢回歸 邀請大家享受22度C的清涼

2019-07-08 18:58

［記者江志雄／宜蘭報導］炎炎夏日何處去？不妨到宜蘭蘇澳享受22度C的清涼，蘇澳冷泉公園再造工程，即將落成完工，11日起試營運，開放大眾池給遊客免費體驗，以嶄新風貌強勢回歸。

蘇澳冷泉富含二氧化碳，像汽水般冒泡，是碳酸氫鈣泉，終年維持攝氏22度恆溫，是夏天消暑好去處，鎮公所2016年底投入1.7億元啟動冷泉公園改造工程，現已取得使用執照，工程進入收尾階段。

「大眾池免費玩！」蘇澳冷泉公園占地約3000坪，新園區拆掉圍籬，打造成開放空間，新設冷熱泉湯屋、大眾池、戶外休憩空間，湯屋及大眾池日後採使用者付費，11日到31日試營運，大眾池免費開放。

新園區設置3座大眾池，包括2個一般池、1個兒童池，規劃淺水區及深水區，入水延伸階梯更加寬敞，蘇澳鎮長李明哲今天帶領宜蘭縣議員陳玉萍等人下水體驗，艷陽之下享受22度的清涼，眾人直呼過癮，力邀各界攜家帶眷泡泉消暑。

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