兒童新樂園暑假搶人潮 推優惠票、星光免費入園

2019-06-05 17:05

〔記者林家宇／台北報導〕暑假將至，兒童新樂園24至28日推出「迎夏童樂週」暑期前優惠券，120元即可入園一次加搭乘大型遊樂設施六次，限購買當日使用。

兒童新樂園暑假期間皆營業至晚上8點，下午4點後開放星光免費入園。團體出遊的話，於前一日下午5點前到官網線上預約，就可享平日免費入園、假日門票7折優惠。

北捷公司提醒，設籍台北市的市民享有每週三免門票入園。北市身心障礙者可另於5、12、19、26日持證明文件至遊客服務中心領取免費遊樂券一張。

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