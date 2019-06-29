基隆親水季今天開幕 大小朋友消暑一「夏」

2019-06-29 12:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕「酷熱的夏天，就是要玩水」！基隆暖暖親水公園親水季今天上午登場，很多大朋友、小朋友都來玩水，享受清涼一夏，基隆市長林右昌也到場，邀請市民一起來打水仗，感受玩水的樂趣；暖暖親水公園噴水設施今天起一直開放到8月29日，每日上午10:00至11:30，下午4:00至5:30，民眾可到此處玩水，週一與週五則未開放。

「基隆親水季-暖暖童樂會」活動由反毒宣導、太鼓擊奏與舞蹈開場，在全場大小朋友倒數聲中，林右昌和暖暖區長蔡春堂、基隆市副議長林沛祥與多位議員手持水槍，啟動噴水平台，不少父母帶著孩子湧入，享受沁涼水花，為一系列活動揭開序曲。

林右昌指出，昨天開始學生開始放暑假，親水季活動已是全國十大免費親水活動之一，民眾來親水公園戲水，也是振興地方好機會，基隆市府將逐步建置親水廊帶。

林右昌說，市府除了闢建暖心公園外，暖暖東勢坑童軍露營場委外案，預計今年下半年重新對外開放，未來沿基福公路串接平溪、福隆觀光廊帶，還爭取中央經費整理暖東苗圃設施，日後透過吊橋連接運動公園，和親水公園搭配在一起，市府努力解決停車，來暖暖玩得開心，促進地方發展。

親水季今年邁入第三年，暖暖區公所和市府結合暖暖各里辦公處、社區及民間社團舉辦，今年主題為親水季暖暖童樂會，由於今天天氣十分炎熱，正是玩水好時機，地方人士參與相當熱烈，小朋友擠滿現場，看到水就衝，個個都淋得滿身濕透。

為期2個月的親水季活動期間，將舉辦暖暖老街文化季、原住民豐年祭、瘋公園樂齡憶童趣、大菁藍染體驗等系列精采活動。相關訊息請上暖暖區公所官網及臉書粉絲專頁「基隆親水季」。

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