暑假看電影！新竹市兒童影展有來自16國53部影片

2019-07-09 12:46

［記者洪美秀／新竹報導］暑假到了，快帶爸媽來新竹市看電影了！邁入第5屆的新竹市兒童影展今年以「創造力」為主題，從20日到8月18日，會有73場室內電影、4場劇團和4場戶外電影，還有動畫工作坊，要讓孩子們體驗小小動畫師，人稱孩子王市長的林智堅今天也與「香蕉哥哥」一起尬場，要孩子們帶爸媽來看電影。

林智堅說，竹市兒童影展已是城市的暑假品牌活動，小朋友和爸媽都很期待，今年以「創造力」為主題，希望精采的電影播映及劇團演出，激發孩子豐富的創造力。

今年兒童影展由導演鄭文堂擔任策展人，還規劃荷蘭兒童電影專題、發現世界、異想天開、動物王國、在台灣長大──新生代導演短片輯等七大主題單元，有來自荷蘭、日本、美國、德國、俄羅斯及印度等16國53部影片，其中全台首映影片就有14部，更有映後導讀及座談。

其中廿日的開幕片首映冰島電影《獵鷹足球隊》，見證冰島孩子為足球所付出的淚水與汗水，首映當天參與觀眾還有神秘小禮物。

另爆場的戶外放映場次，20日、8月3日、10日及17日晚上7點在鹽水公園、北新公園、青草湖夜市及香山國小分別放映《超人特攻隊2》、《蜘蛛人：新宇宙》、《無敵破壞王2：網大暴走》、及《馴龍高手》等4部熱門電影，要陪伴孩子伴著星光，享受難得戶外電影院經驗。

此外，四場兒童劇團演出由鞋子兒童實驗劇團、九歌兒童劇團和身聲劇場帶來精采劇碼；更有「動手做動畫」工作坊，讓小朋友以黏土、樂高等媒材自製停格動畫短片，當個小小動畫師。

文化局表示，兒童影展室內放映及兒童劇團採購票入場，單一票價每張20元，即日起可在年代售票網站和超商購票，也開放現場購票，可電洽：03-528-5840。

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