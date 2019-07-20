學甲集和宮蜈蚣陣體驗營選角 幼童擲出1聖杯就獲選皇帝

2019-07-20 18:06

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲十三庄文史工作協會、學甲後社集和宮將在27日首次舉辦蜈蚣陣體驗營，今天為出陣的12位神童選角，結果只有1人擲出1聖杯，還是由集和宮主委朱正利代擲，製造意外「笑」果。

神童擲選「皇帝」按慣例需要3個聖杯，集和宮慎重其事再向蜈蚣公擲筊請示，最後同意擲出1聖杯的學童莊勛智可擔任蜈蚣陣戲碼「薛丁山征西」中最重要的角色「皇帝李世民」。

全台唯一人力扛行的學甲後社集和宮蜈蚣陣，是著名的每年農曆3月11日學甲「上白礁」遶境的開路先鋒，學甲十三庄文史工作協會、集和宮將在蜈蚣公神誕日的7月27日首次舉辦「築憶後社．話蜈蚣」社區文化體驗營。

打出「自己的蜈蚣、自己扛」，體驗營徵求扛工所需的「蜈蚣腳」60位勇士很快報名滿額，蜈蚣陣上的12位神童（正常出陣需要36位）也報名額滿。

集和宮不馬虎，今為體驗營的蜈蚣陣按古例擲筊選角、擲皇帝。12位報名的幼童，多數自己擲筊，朱正利和另位家長代擲，竟只有朱正利擲出1聖杯。

27日集和宮蜈蚣陣要再次出陣，看熱鬧，也能看門道，協會安排上午在集和宮和學甲國小多功能教室有蜈蚣陣、戲碼、選角解說、化妝、蜈蚣陣組立體驗，帶領參加體驗營的親子認識「上白礁」和蜈蚣陣文化解說。

27日晚上6點半蜈蚣陣模擬出陣，從集和宮到慈濟宮的往返距離約2公里，參加「蜈蚣腳」的民眾，可獲頒參加證書和蜈蚣公項鍊以茲紀念。

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