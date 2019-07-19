lol打輸遭嗆「垃圾」提告 警：那你要練強一點啊！

2019-07-19 23:27

〔記者王捷／台南報導〕英雄聯盟打輸遭嗆「垃圾」，沒想到湯男就對共同在網路上出生入死張姓隊友提告公然侮辱，最後檢方依據以暱稱無法連結到現實社會為由作出不起訴處分，警方得知私下說，這種本來就很難告成啊！不如練強一點再上去打，不要浪費司法資源。

今年初張男與湯男在英雄聯盟上相遇，兩人都是英雄聯盟的玩家，湊巧分在同一隊，雖然不起訴書內未指出湯男使用何種角色，或是形容湯男技術多差，但遊戲的過程中，張男認為湯男太弱跟不上隊友，就故意輸掉遊戲，拖垮了整隊，讓張男在遊戲的聊天室公開怒罵湯男是垃圾加三字經。

湯男被嗆了也不爽，馬上截圖然後到警所向張男提告公然侮辱，由於張、湯兩位玩家在現實中分別居住在兩個縣市，兩地檢警資料傳遞、往返都會耗費成本，但湯男堅稱，張男在網路上的公開聊天室罵他，造成他的人格受到侮辱，符合公然侮辱的要件。

但湯男的說法，檢察官並不認同，因為遊戲中湯男的暱稱，無法連結到現實世界的湯男，而且張男與湯男原本就互不相識，罵人時也沒說出湯男的真名、年籍資料或是照片，若無法連結到本人，也就無法侮辱到湯男現實社會中的人格，所以作出不起訴處分。

得知湯男告不成，警方私下說，最近常傳出有各地玩家因不服輸，遭隊友嗆又提告的案例，這個本來就很難告成，怕被嗆沒關係，把技術練強一點再玩！不要打輸就來報案。

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