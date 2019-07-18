農業保險法草案通過 陳吉仲：絕對可避免農民看天吃飯

2019-07-18 16:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕氣候變遷影響下，每年農業災損加劇，平均每年農損超過百億元，但是現金救助往往只能彌補農民損失的2到3成，行政院今天通過農業保險法草案，將函請立法院審議，農委會主委陳吉仲表示，專法通過後絕對可以達到避免農民看天吃飯的目標，還能同時推動生產登記制度。

行政院院會今天決議通過「農業保險法」草案，並函請立法院審議，農委會今天下午召開記者會，說明農業保險法內容。陳吉仲指出，專法是為了建立完善的農業保險運作機制，保障農民收入穩定，內容涵蓋農業險推動、農業保險基金與危險分散機制等等。

農金局副局長李聰勇說，過去15年來平均每年災損123億元，平均每年農委會給予31億元現金救助，但是只能涵蓋損失的2到3成，其他7成5仍需要農民承擔吸收，歷年較大的農損災害出現在2005年的211萬元、2009年291萬元以及2016年的383萬元，氣候變遷影響下，災損越來越嚴重。

農委會從2015年起已經開發15項品項和20張保單，李聰勇指出，其中有6種保險保險類型，包含實損實賠、災助連結、收入保障、降水低溫參數、區域收穫和撲殺連結等等，過去4年來的推動成果，從第一張高接梨保單開始，目前投保件數已經有2萬9000件，投保面積4萬7000公頃，保險金額已經累積超過60億元，理賠金額約8000多萬元，理賠件數已經超過900件。

李聰勇進一步說明這次立法重點，他指出，保障將能擴大，除了天然災害，疫病蟲害都是保障範圍；雙軌保險制，讓現有保險公司和農漁會擔任不同保險人，提供更貼切農民需求的保單；為鼓勵保險公司參與，提供營業稅、印花稅免徵租稅優惠；對農民的保費補助，將來會以2分之1為上限；現金救助加上農業保險並行，建構農民所得安全網；危險分攤機制，成立農業保險基金，利用再保達到分散風險功能。

對於目前試辦農業保險保單和立專法的差別，陳吉仲說，專法通過後，未來農業保險市場可以大幅度邁進，農業保險專法和現在試辦的差別，在於有專法後未來會有風險分攤機制，透過農業保險基金，保險業會認為政府有決心做這件事，對內可以訓練專業人員勘災，對外保險基金還可以到國際市場再保，未來風險就會更低，保費就可以降低，還有租稅優惠減免，未來才能大幅度開辦。

陳吉仲說明，專法通過後絕對可以達到避免農民看天吃飯的目標，農業保險不只穩定農民收入，還能收集所有農業統計資料，農民保險會先來登記生產面積或養育頭數，同時推動生產登記制度，對農民系統資料整合會更有幫助。

陳吉仲指出，現在所有農業政策幾乎都是農委會補助給農民，從來沒有要求農民掏一毛錢，唯一只有保險政策，我們認為農業要往前走，需要農民一起分攤責任，農業要進步，需要農民願意掏腰包保一點保費來保障整年收入，農業保險可以改變農業政策以補助為主，讓農民出一點錢但是得到更大的保障。

陳吉仲有感而發表示，農業保險專法花了3年終於在行政院通過，總統的新農業政策要規劃4個保險福利制度，農民健康保險已經做了，農民職業災害保險去年也已經開辦，農業保險上路後就能避免農民看天吃飯，接下來還有農民退休制度，讓從農者基本福利都有保障，這就是我們的目標。

陳吉仲表示，政策收入保險未來會擴大邁進，除了近期宣布的香蕉收入保險，今年底前還會有鳳梨收入保險，未來政策性收入保險會跨到總農家所得保險，整個農業就會更往前邁進。

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