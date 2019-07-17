這樣水果吃起來不甜....糖尿病患貪吃竟血糖飆

2019-07-17 17:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕「芭樂吃起來沒什麼甜味啊，連續吃了好幾顆，怎知血糖會飆高！」60歲詹先生是糖尿病患者，平時相當注重糖分控制，準時吃藥，日前友人送來芭樂，他品嚐後認為「沒很甜」，於是連吃好幾天，結果發生身體不適，到院檢查有血糖飆高現象，經查才發現竟是「不甜的芭樂」惹得禍。醫生表示，芭樂口感不甜，但仍含高糖分，不能僅靠味覺當衡量糖分的工具。

詹男罹患糖尿病後每3個月一次到彰化醫院進行例行追蹤檢查，平時糖化血色素（HbA1c）一直都維持在7左右，近日詹男到院檢查竟飆高至9.3，一般人在4到6之間，糖尿病患者維持7以下，顯然超標許多。

但詹男表示，他每日按時服藥，也未違規偷吃甜點，還保持每天健走一小時運動習慣，對血糖飆高也感到不解；對此彰化醫院糖尿病個管師邱小佳抽絲剝繭詢問，詹男才坦承，「我最近水果有多吃一些，因為芭樂吃起來沒很甜，所以連續幾天都吃，也多吃幾顆」，才真相大白。

「甜不甜不能完全靠舌頭」，邱小佳指出，其實有些水果吃起來不甜，但內含糖分卻是多得嚇人，芭樂口感不會太甜，升糖指數也不高，但畢竟還是水果，糖尿病患者還是不宜多吃，另外檸檬酸味往往會蓋住本身的甜味，易讓人產生味覺上的錯覺進而過量食用，建議一天吃兩份水果即可，一份的量大約是女性的一個拳頭大小的量

彰化醫院新陳代謝科蔡永新醫師表示，適逢夏至，台灣水果盛產，這季節也是最常發生糖尿病患誤吃過量水果導致血糖起伏過大的時候，糖尿病患者不能只靠味覺來當衡量糖分的工具，詹姓患者就是貪食太多認為「不甜」的水果導致血糖飆升，經改善飲食與按時服藥，目前已恢復穩定。

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