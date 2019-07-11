燕巢芭樂製成「醜芭怪」冰棒 今天亮相

2019-07-11 18:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄燕巢盛產芭樂，高雄科技大學新農業團隊攜手燕巢區農會，共同開發以燕巢芭樂為原料研製成的「醜芭怪」冰棒，今天正式發表亮相。

高雄為全國最大芭樂產地，種植面積達2672公頃，占全台產量近4成，其中，又以燕巢芭樂最受消費者青睞，但高科大新農業團隊盤點發現，市場農產加工品牌極少以燕巢芭樂為材料，如能在全國知名的「燕巢芭樂」一級鮮果生產產業基礎下，開發具燕巢在地特色二級農產加工品製造產業，並建立燕巢農產加工品牌，行銷至全台及國際的三級產業，將可成為燕巢產業升級的最佳途徑。

高科大燕巢新農業團隊輔導地方農產加工產業鏈鏈結成形，由農會提供經產銷班認證的芭樂，經燕巢在地Dora 天然果鋪商號的農產前處理加工，再經合格製冰廠枝仔冰城製作加工，和博紳品牌顧問形象與角色設計，經歷半年多的冰品試驗，「醜芭怪」芭樂冰棒今天響亮登場。

高科大產學長、USR新農業團隊計畫主持人蔡匡忠教授表示，團隊歷時1年多的蹲點、訪問與陪伴農民，發現農業問題需要跨領域、跨資源的綜合應用，才能解決產業鏈上的大小問題，以加工為導向的農產品供應鏈，希望能提升農產品價值與提高農民的收益。

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