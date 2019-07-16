澎湖也有「八三么」！講美特約茶室「功成身退」剩遺跡

2019-07-16 19:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「831」不是金馬前線的權利！澎湖在1950-1970年之間，軍中特約茶室在各鄉市如雨後春筍般興起，由於時代變遷，駐軍逐漸減少，加上戰地政務解除、婦女人權團體抗議下，澎湖僅存沁樂園公娼館，講美等地的特約茶室則只剩下遺跡。

各地特約茶室經營型態大同小異，都採軍辦民營，由軍方委託，民間承包，軍方只派任管理員監督業務，承包商擔任幹事自負盈虧。澎湖特約茶室歷史無文獻可稽，1950年到1970年之間，先後在馬公新生路、海二軍區外東門、西嶼池東村、湖西成功村、白沙講美村及赤崁村出現特約茶室。

由於時代變遷，大部分特約茶室都已改建，目前只剩下馬公市沁樂園公娼館仍在營業，講美特約茶室仍有跡可循，位在講美138之2號的一層樓水泥建築裡，招牌上的「特約茶室」4個大字被人刻意用水泥塗抹掉，茶室空間格局包括接待大廳、侍應室（分成軍官部與士兵部）、廚房、便所、浴室等。

家住茶室隔壁的陳永耀說，1960年代講美地區有陸戰隊一個團駐守，上千名官兵分住南北兩個營舍，合稱為克強營區。當時一個退伍的山東老兵向他叔叔吳美元租借這塊地，蓋了這間特約茶室，來做軍人的生意。

陳永耀說，小時候看到茶室天天都很熱鬧，印象中總共有20幾個小姐，看起來都上了年紀。茶室早上8點開門營業，就有軍人上門購票。1970年以後，陸戰隊移防屏東，駐軍人數銳減，茶室就「功成身退」了。

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