岐頭、赤崁無障礙碼頭啟用 澎湖離島交通船也將全面換新

2019-07-11 20:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖島嶼眾多，離島間多以藍色公路交通為主，但交通船老舊，連碼頭設施也令人詬病，交通部航港局編列預算，改善澎湖地區碼頭旅客上下船的岸接障礙問題，首先完成岐頭及赤崁2處浮動碼頭無障礙設施，舉行啟用典禮。

岐頭、赤崁友善無障礙浮動碼頭今天的啟用典禮，由交通部長林佳龍、賴峰偉、議長劉陳昭玲、立委楊曜、議員魏長源、議員陳慧玲、議員蔡清續、航港局長郭添貴、觀光局長周永暉、白沙鄉長宋萬富共同啟用浮動碼頭無障礙設施。

交通部航港局推動「有愛無礙、海運友善」政策，除了赤崁、岐頭無障礙碼頭設施，接續將辦理桶盤、員貝等11處離島交通船碼頭岸接設施。地方政治人物都齊聲感謝，澎湖縣長賴峰偉肯定航港局協助澎湖改善碼頭無障礙設施；議長劉陳昭玲則說，澎湖海島環境，過去上、下船僅能利用階梯或木板，對長者及身障朋友非常不方便。

另外，地方關心現行離島交通船都已使用超過50年，包括桶盤、員貝、大倉、鳥嶼等4條航線，交通部航港局已編列15000萬元進行汰換，至於白沙各界希望汰換白沙之星（赤崁至吉貝航線），林佳龍也送上大禮，同意補助7500萬進行新船建造，希望未來提供離島居民安全回家的交通工具。

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