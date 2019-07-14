紅燕鷗以小搏大 驅離罕見白斑軍艦鳥

2019-07-14 20:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖東海澎澎灘〈俗稱活龍灘〉，春夏之際為燕鷗繁殖棲息之所，13日卻傳出不速之客白斑軍艦鳥闖入領空，企圖對雛鳥不利，紅燕鷗雖然體型不如軍艦鳥，仍群起圍攻，由於數量占優勢，軍艦鳥只好離去。

湖西國小校長鄭謙遜，身兼澎湖鳥會調查組長，13日下午3時剛好帶團前往澎澎灘導覽解說，全程目擊到白斑軍艦鳥遭紅燕鷗群起攻之，捍衛家園的景象；白斑軍艦鳥身長約80公分，翼展將近2米，台灣海峽較為罕見，雖然體型龐大，但體型較小的紅燕鷗發揮群體優勢，同時護子心切，與敵人交戰時拚搏全力，不顧己身安危的精神，令人動容。

鄭謙遜表示，白斑軍艦鳥是大洋性的鳥類，平常不會靠近陸地島嶼，因此在澎湖很罕見。但軍艦鳥個性相當兇猛，更具備海盜掠奪因子，喜歡搶食其他海鳥口中的魚，甚至幼鳥，常會在空中倏地襲擊那些叼著魚的其他海鳥，讓被攻擊的海鳥，常常嚇到丟下口中的魚倉惶而逃，這時軍艦鳥再順著急衝而下，凌空叼住正在墜落的魚，並一口吞下肚，幸好紅燕鷗驅離白斑軍艦鳥，否則恐將有許多雛鳥遭殃。

根據鄭謙遜進一步推測，13日目擊到的應該是白斑軍艦鳥幼鳥，雖然外型與成鳥接近，但是體色還不一樣，也只有白斑軍艦鳥幼鳥，才會到處亂飛，難得過境澎湖。同時民眾通報13日中午12時許，在吉貝港口發現白斑軍艦鳥的蹤跡，隨後才又飛到鳥嶼外海的澎澎灘。

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