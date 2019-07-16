台南登革熱出現第10例 黃偉哲：颱風接近要小心

2019-07-16 13:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台南登革熱疫情今天出現第10例確認病例，台南市長黃偉哲今天表示，不樂見疫情有地理上和人數上的擴大，現在又有颱風接近，要非常小心，必須努力做好孳清的工作。

台南市環保局、衛生局及北區志義工約70餘人，今天在4年前爆發燈革熱疫情的北區成功公園一帶進行居家周圍環境孳生源檢查，並利用空拍機進行空中巡查。市長黃偉哲前往為志工們加油打氣，並提醒大家務必重視自家環境中所存在的隱性孳生源，做好孳清的工作。

黃偉哲表示，今天出現第10例病例，根據疫調，第10例和第6例有一些地緣和活動範圍的重疊，仍待進一定確認。如確認是第6例接觸範圍，那可能是同一波，如果是新範圍，還要看其他部分，總之不希望看到疫情有地理上和人數上的擴大。

他說，這一陣子因天候關係，每次孳清完又下雨，而現在又有颱風接近，免不了會下雨，易造成積水，大家要不厭其煩做好孳清的工作。現在環保局透過無人機巡查屋頂等不易被發現的死角，像空瓶罐、帆布及水塔凹洞等易積水處，這樣也可減少人力，達到事半功倍的效果。

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