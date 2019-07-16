普悠瑪罹難者賠償金 今晚可望達共識

2019-07-16 13:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍今日晚間將再度與普悠瑪事故罹難者家屬見面，對於遲遲未談妥的賠償金，今日可望定案。目前台鐵局提出的罹難者賠償金為1570萬元，超越復興航空空難的1490萬元，不過5月16日與罹難者商談時，當時家屬期望能再加上80萬元喪葬補助費，因此雙方遲遲無法就賠償金額達成共識。至於傷者方面，台鐵局已與74位傷者達成和解，另有137位已送資料雙方準備簽切結書後達成和解。

台鐵普悠瑪事故造成18死、287人傷，對於罹難者家屬的賠償金額，台鐵局最早提出1075萬元，不過並未被接受；交通部長林佳龍1月24日與家屬進行懇談會時，提出1320萬元做為與家屬賠償討論的基準，後續經過近4個月的協調，雙方仍無共識。台鐵局後續再提出將原本保險公司要賠給台鐵局，每位罹難者的保險金250萬元，全額賠償給家屬，等於每位罹難者的賠償金額提升至1570萬元，該案於今年5月14日獲交通部批准後，台鐵局隨即於5月16日開始再與罹難者家屬商談。

據了解，罹難者家屬賠償金額達1570萬元，已是林佳龍去說服行政院的結果，該金額不會再更高；雖然私下有許多罹難者家屬，都表達願意接受1570萬元，不過受於群眾壓力，至今尚未有罹難者家屬願意和解。

今日會議主要是由立法委員劉櫂豪協助促成，不過雙方都有共識此為閉門會議，會議內容及型式皆不對外公開。

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