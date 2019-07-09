首列普悠瑪完成自動降速設備裝設 台鐵擬8月起取消白天雙人乘務

2019-07-09 16:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵近來已完成第一套ATP關閉後，列車自動降速設備的裝設及試車，台鐵局機務處長宋鴻康表示，近來台鐵局還進行ATP軟體升級優化、強化車輛檢修、調度所及各大站加派檢查人員進駐等配套措施；因此，希望從下個月起，普悠瑪號、太魯閣號白天雙人乘務模式能夠取消，目前台鐵局內已同意，後續將提報交通部，若同意並正式實施後，估每日可減少62名人力使用，讓這批機車助理、學習司機員平常能好好受訓。

台鐵普悠瑪事故，司機關閉ATP這最後一道防線，使列車超速時系統無法自動煞車，對此，台鐵局已與國家中山科學研究院合作，製作一組列車ATP關閉後會自動限速至時速60公里裝置；在新設備裝設前，台鐵局去年10月30日起針對太魯閣號、普悠瑪號駕駛採雙人乘務，讓司機員開車時需要排除故障，可多1人協助處理。

對於ATP關閉後列車須具備自動煞車功能，宋鴻康表示，首輛普悠瑪號列車裝設、測試已於6月底完成，近期將與中科院簽約，目標今年底前完成8組太魯閣號、18組普悠瑪號裝設，其餘列車未來再持續裝設。

宋鴻康表示，ATP軟體日前完成改版，以前每天有逾1件ATP隔離事件，現在約3天會有2件，且許多都非ATP真的故障，列車進到下一站重新啟動後，就又可恢復正常，代表系統已經相對更穩定。

另外，現在調度所都有加派4位檢查人員進駐，假日在新竹、台南、玉里等站，也有派檢修人員待命，有狀況都能協助處裡；雖然要取消雙人乘務，但若有ATP故障，重新啟動後仍無法恢復正常，還是會在列車下一站多派人力上車協助。

台鐵擬取消上午8點至晚間8點的普悠瑪號、太魯閣號雙人乘務，每日可減少約62名人力運用，宋鴻康說，現在雙人乘務多是派遣機車助理、學習司機員上車，偶爾才會有2位正駕駛進行雙人乘務，恢復單人乘務可讓這批人更有時間能去學習。後續將於年底所有普悠瑪號、太魯閣號完成ATP關閉後列車自動降速設備裝設後，再提報全面取消雙人乘務。

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