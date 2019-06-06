普悠瑪上路6年仍無ATP遠端監視系統 檢批「讓乘客暴露在高度風險中」

2019-06-06 16:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台鐵普悠瑪出軌事故，歷經228天調查，今天偵結，司機員尤振仲以及時任台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽等3人，被依過失致死罪起訴。檢方今開記者會，主任檢察官江貞諭抨擊台鐵，ATP遠端監視器統從未發揮功能，「一個儀器插頭沒接上，有辦法回傳嗎？」普悠瑪營運6年來，台鐵使乘客暴露在高度風險中，卻無人能掌握。

江貞諭表示，台鐵斥資30議員，在1999年完成ATP系統建置，只要系統正常運作，無論司機員再怎樣拉電門，都無法超過設定值，甚至還能夠強制煞停，是很重要的行車防護措施，有用嗎？台鐵還是在2007年發生大里事件。

江貞諭說，大里事件也是發生在宜蘭，司機擅自關閉ATP導致列車對撞，造成5人死亡、17人受傷，台鐵為了防範事故，花了上千萬建立ATP遠端監視系統。

江貞諭解釋，ATP遠端監視系統是當司機關閉ATP時，訊號會經電線傳到台鐵綜合調度所，調度員可經調度台看到列車ATP是否開啟或關閉；若不當關閉，調度員有權要求司機打開，或更換編組，甚至要求強制停車，但這樣滴水不漏的措施，還是讓普悠瑪發生意外。

普悠瑪事故造成18人死亡、298人輕重傷，檢方事後調閱台鐵普悠瑪招標、保固、保養等上千筆卷宗；江貞諭指出，在普悠瑪列車採購規範內，規定須有ATP遠端監視系統，讓列車可將ATP訊息回傳綜調所，但為何本件沒有作用？問題出在「測試跟驗收」。

江貞諭質疑，鉅額採購案測試分為日本、台灣兩種，但日本出場測試時，ATP乾接點就沒接上，「一個儀器插頭沒接上，有辦法回傳嗎？」這部分會另行簽辦偵查。

江貞諭說，普悠瑪抵台後，分為初驗、試運轉以及最後測試，在初驗整備測試時，契約明定台鐵應檢視通信相容系統，檢測所有電信訊號是否與局內相容，但整備測試時，卻沒有驗出來。

江貞諭抨擊台鐵，整起事故讓專案小組不能接受，但也必須接受的事實，就是普悠瑪營運6年來，乘客都暴露在ATP遠端監視系統沒有發揮功能風險中，若有司機員關閉ATP或是超速，「沒有人能夠掌控。」

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