台鐵國產化沒成效 林佳龍：採購設計不良

2019-07-12 20:34

〔記者謝武雄／桃園報導〕為推動國內鐵道產業發展，交通部鐵道局今天在桃園捷運公司舉辦「鐵道科技產業推動座談會」，共有200多位產、官、學、研代表參加，對於推動國內鐵道產業，林佳龍也點名台鐵局採購設計不良，雖然行政院有鐵道產業會報，但採購漏掉台灣車輛公司，根本沒有成效。

林佳龍說，台鐵局採購設計不良，招標內容沒有反映到國內產業，事實上，行政院早在他上任前就成立鐵道產業會報，跨部會弄得虎虎生風，但老實講沒有什麼成果，最重要的採購漏掉台灣車輛公司；反觀高鐵就和國內產學機構合作，國產化成效良好，也值得各界借鏡。

林佳龍也宣布，將籌組鐵道產業聯盟（R-Team），提升自主技術及本土化發展，促進軌道產業升級、形成完整供應鍊，投入國內輕軌建設、維修備品及智慧鐵道開發，預計以3個月時間完成籌組。

本次座談會就「智慧鐵道趨勢與產業發展」、「前瞻輕軌建設帶來的商機－以新北經驗為例」、「鐵道維修本土化商機」、「鐵道產業聯盟籌組規劃與資源」等四項主題進行座談，邀請業者代表進行經驗交流並共商未來發展策略、商機與願景，最後由林佳龍進行最後討論。

而在現場並展示軌道營運機構及國內業者合作開發成果，包括運用物聯網技術遠端監控列車設備、車廂環境感測及場站安全偵測、輕便化且多功能道岔繼電器檢測裝置、多元票務行動支付、智能變頻空調及車站遠距智能旅客服務等系統，充分展現國內產業結合智慧化科技的豐碩成果。

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