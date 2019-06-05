台鐵天皇花車鎖倉庫 蘇貞昌：沒拿出來獻寶好可惜啊！

2019-06-05 15:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日參與台鐵局132週年鐵路節慶祝大會，致詞時特別提到，台鐵有許多金飯碗，像是苗栗車站後面16台火車頭、台鐵倉庫中還有從前日本天皇來台時，及後來先總統蔣介石出巡時要搭乘的專車，但現在都已經沒人知道，台鐵也沒準備拿出來獻寶，好可惜啊！蘇貞昌說，若拿出來相信有很多日本人想來看，絕對會是可以賣的點。

台鐵目前共保管三輛花車，總督花車（SA4102）建造完成於1904年，專供日治時代台灣總督巡視之用；天皇花車（SA4101）建造完成於1912年、1923年裕仁皇太子訪台時曾搭乘過；總統花車（SA32820）改造完成於1969年，1991年前總統李登輝先生曾搭乘過。目前由台北檢車段負責保管及保養，三輛車車齡分別為107年、100年及42年，雖深具歷史及藝術價值，但受歲月風化影響，已有逐漸老去的跡象；台鐵曾於2009年底與國立台灣歷史博物館合作，延攬日本專家小泉和子教授及國內教授提供修復診斷。台鐵局表示，當中「天皇花車」於國民政府遷台後，則作為蔣介石先生出巡用車，成為見證20世紀台灣顯貴活動的重要文化資產。

台鐵局指出，總督花車室內裝備有8燭光、電燈7盞，12吋電扇4具，以Stone式發電機供應電力，這是台鐵史上第一輛裝置電燈的客車，總製作費計2萬0454圓2錢6厘。

天皇花車則是當時鐵道部台北工場耗費相當苦心，特別打造的「貴顯用特別客車」，當時總製作費計3萬9247圓13錢。內部共分主室、食堂、次室、侍從室、洗面室及大小便所，製作手工極其精細奢華，尤其主室內前後四壁鑲嵌川端玉章大師四季花卉的畫作、周圍腰壁板的兒玉菊與佐久間龍膽草圖案設計，及食堂室內蝴蝶飛舞的鑲嵌壁畫與蝴蝶蘭的圖案設計，都令人嘆為觀止。戰後這輛車搖身一變成為當時的總統蔣介石的專用車，為配合實際需要，內部擺設稍有改變，車身顏色一度從深紅色改漆為綠色，不久又再度改為台鐵新標準的深藍色。

總統花車則是為了速度與舒適的要求，當時選擇一輛狀況最佳的觀光號，委由退除役官兵輔導委員會所屬桃園木工廠設計改造，該車車長20公尺，經過玄關進入車內，首先是會議室兼餐廳，有6個歐式造型的高背座椅，同時在水晶燈光的照明之下相當的氣派。車內男女臥房則各有特色，房間內的床頭及書桌旁都設有叫人鈴，只要有事吩咐，侍從可以很快的回應。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法