年補票金額平均4000萬元 台鐵：1年內提出檢討計畫

2019-07-04 16:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵嘉義站昨發生一起乘客襲警事件，25歲鐵路局李姓員警遭乘客拿水果刀刺中腹部，今早宣告不治，引起外界譁然。台鐵局運務處長張錦松今天表示，台鐵局與相關單位將在1個月內全面檢討維安作為，確保台鐵執勤同仁和乘客安權，避免類似憾事再次發生。

台鐵局運務處長張錦松表示，昨晚152次自強號在嘉義站發生補票糾紛，當時列車長發現鄭姓乘客未買票上車，立即要求補票，隨後發現該名乘客又跑到別的車廂，才請鐵路警察局派遣李姓警員前往了解。員警到達現場處理時，遭鄭姓旅客以水果刀刺傷腹部，李姓員警雖受重傷仍奮不顧身與鄭男扭打，隨後台鐵工作人員與支援警力趕到合力壓制，逮捕行兇鄭姓旅客並帶回偵辦，受傷員警經嘉義基督教醫院全力搶救後，今上午因公殉職。

張錦松表示，台鐵對此次事件感到無比哀痛跟不捨，並針對暴力行為嚴正譴責。局長張政源也立即前往嘉義慰問殉難者家屬，並指示台鐵局和鐵路警察局協助辦理後續治喪事宜。

張錦松表示，台鐵將全面檢討現況，包括是否要設立安檢門、加強列車長保安配備，因目前列車長僅配有木棍，並在1個月內提出維安作為，確保執勤同仁和乘客的安全。過去台鐵也曾討論過是否要設立安檢門，但擔心影響路線而作罷。

關於未來要如何防範旅客無票上車，張錦松表示，台鐵本來就規定無票不得上車，未來也一定會加強落實，但有時候站場人員考量該列車班次間隔較長，或是末班車，會通融讓旅客先上車後補票，但沒想到會有突發事件發生。關於鄭姓旅客是如何無票上車，台鐵仍在釐清。

張錦松說，台鐵將與現場單位就執勤方式、隨身安全配備、進出站管制做討論，目前各站剪票口有告示禁止攜帶危險物品，現場也有監視器、站場人員也會加強監視，一旦發現可疑人士都會立即通報處理。

關於有台鐵員工反映，發現有旅客逃漏票要求補票時，遭客訴後，台鐵反而為力挺員工，導致逃漏票文化一再發生；張錦松則否認有此事，表示台鐵一定會站在員工這邊，但事後要求員工對此寫報告，是為還原事件始末，並非刁難。

台鐵表示，近3年台鐵每年補票金額都是4000萬元上下，這包含旅客未主動補票經查驗後，加重原票價5成的罰金。

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