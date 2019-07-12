前進砂丘王國！華信9月開航台中鳥取航班 暢遊日本山陰美景

2019-07-12 14:27

〔記者張軒哲／台中報導〕台中飛日本再添新航線！日本鳥取縣與台中市從10多年前頻繁交流，建立姊妹市、姊妹溫泉的深厚情誼，華信航空9月4日起由台中直飛日本鳥取，每週三、六飛航採包機飛航。中部遊客可直飛鳥取，暢遊山陰美景，尤其名氣響亮的鳥取砂丘更是不容錯過景點，華信航空指出，先採包機飛航，若是民眾反應熱烈，再研議定期航班。

日本山陰跟山陽地區是台灣遊客嚮往的旅遊勝地，以往只能從桃園機場飛至岡山或大阪等地，再轉車至鳥取觀光。華信航空與雄獅和山富旅遊等旅行業者合作，推出台中直飛日本鳥取包機行程，讓中台灣遊客輕鬆暢遊鳥取砂丘、戀山形車站、立雲峽天空之城、出雲大社及白兔神社等景點。

鳥取地處本州島西部，屬於農業小縣，10多年前鳥取與石岡區即展開農業交流，也與台中市建立多年情誼，也帶動此次直航包機。鳥取砂丘是最具代表性景點，是沿日本海岸地區的廣大砂礫地，砂丘沿海岸線綿延10多公里，相當壯觀。

遊客暢遊鳥取砂丘前，不妨先到入口的砂丘博物館了解砂丘如何形成，以及動植物生態等，寓教於樂。

華信航空指出，台中-鳥取AE7336 上午07:00由台中機場起飛，10:50抵達日本鳥取機場；回程鳥取-台中AE7337當地時間11:50由鳥取機場起飛，13:45返抵台中機場。華信航空以104人座的E190飛機執行飛航任務，兩地飛行時間為2小時50分。

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