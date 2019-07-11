不必下海！來台東郵局 就可與海底郵筒合照打卡

［記者王秀亭／台東報導］綠島豆丁海馬郵筒是全世界最深的海底郵筒，台東郵局為讓無法到綠島潛水的民眾也能和郵筒合照，請來台東女中學生彩繪大同路郵局外牆，一幅有豆丁海馬郵筒、海龜、美人魚及城堡的海底世界3D畫作，完工後，可望成為新的拍照打卡點。
台東女中美術班師生繼台東國軍英雄館「轉角遇到ART」牆面美化活動，成功營造新打卡點後，再應台東郵局之邀，要再打造一處打卡點。
11名在校學生及校友，在美術老師康毓庭的帶領下，這幾天頂著36度以上高溫，在大同路郵局正門及停車場以牆面為畫布作畫。
大同路郵局經理洪幸得表示，該郵局與縣內知名米苔目、地瓜酥名店位在同一條街上，為讓更多民眾知道大同路郵局，並進一步認識郵政業務，將綠島水下11公尺深的豆丁海馬郵筒畫在外牆上，民眾拍照打卡，還能進到郵局製作個人化郵票或購買郵票紀念品。
康毓庭表示，這次彩繪兩面牆，一面正對著大同路，以豆丁海馬郵筒為主題，有潛水客、海龜、美人魚，還有象徵童年回憶的城堡，結合環保議題，又帶點歡樂回憶。
位在台東郵局停車場裡的「夢想起飛」則將台東知名熱氣球與郵政寶寶結合，讓郵政寶寶熱氣球翱翔在台東縱谷的天空。
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台東女中美術班學生頂著高溫彩繪牆面。（記者王秀亭攝）
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在台東女中美術班學生巧手下，郵局牆面變身成熱鬧的海底世界。（記者王秀亭攝）
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在綠島豆丁海馬郵筒的海底世界外，另一面牆是象徵「夢想起飛」的郵政寶寶熱氣球。（記者王秀亭攝）
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台東女中美術班學生要將大同路郵局牆面彩繪成以豆丁海馬郵筒為主題的歡樂海底世界。（記者王秀亭攝）