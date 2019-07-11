不必下海！來台東郵局 就可與海底郵筒合照打卡

2019-07-11 15:54

［記者王秀亭／台東報導］綠島豆丁海馬郵筒是全世界最深的海底郵筒，台東郵局為讓無法到綠島潛水的民眾也能和郵筒合照，請來台東女中學生彩繪大同路郵局外牆，一幅有豆丁海馬郵筒、海龜、美人魚及城堡的海底世界3D畫作，完工後，可望成為新的拍照打卡點。

台東女中美術班師生繼台東國軍英雄館「轉角遇到ART」牆面美化活動，成功營造新打卡點後，再應台東郵局之邀，要再打造一處打卡點。

11名在校學生及校友，在美術老師康毓庭的帶領下，這幾天頂著36度以上高溫，在大同路郵局正門及停車場以牆面為畫布作畫。

大同路郵局經理洪幸得表示，該郵局與縣內知名米苔目、地瓜酥名店位在同一條街上，為讓更多民眾知道大同路郵局，並進一步認識郵政業務，將綠島水下11公尺深的豆丁海馬郵筒畫在外牆上，民眾拍照打卡，還能進到郵局製作個人化郵票或購買郵票紀念品。

康毓庭表示，這次彩繪兩面牆，一面正對著大同路，以豆丁海馬郵筒為主題，有潛水客、海龜、美人魚，還有象徵童年回憶的城堡，結合環保議題，又帶點歡樂回憶。

位在台東郵局停車場裡的「夢想起飛」則將台東知名熱氣球與郵政寶寶結合，讓郵政寶寶熱氣球翱翔在台東縱谷的天空。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法