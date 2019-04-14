校園地景彩繪 新營高中彩繪牆成台一線熱門打卡地點

2019-04-14 14:00

〔記者王涵平／台南報導〕彩繪鄉土與希望，後壁高中廣告設計二年級學子完成20多公尺的彩繪牆，可望成為台1線新興熱門打卡地點。

由南市教師會、南市教育產業工會主辦的Eureka！Fun藝術活動「校園地景彩繪」，2019Eureka！fun藝術從前身台南國際兒童電影節迄今已進入第4屆。

後壁高中廣設多媒科主任廖翠筠表示，校內平時培養學生『生活即美學』的概念，由課堂跨越到戶外彩繪，從發想、製圖、刷洗牆面、上底漆、上色等活動過程一路走來，對學生而言，不但是能力與素養之培養展現，更是一次公共藝術的實踐成果。

藉由彩繪空間，紀錄出本地生活素材、回饋鄉土成為未來歷史的一部分，彩繪活動是孩子們與家鄉風土一起創造的城市記憶。

學生設計5幅以上的作品，彩繪於鄰近台一線校舍外的通道牆面。作品主題由牆面後的宿舍做發想，以生活、戀愛、家居、遊憩等元素，搭配後壁區特產稻米、蘭花、黃家古厝作為彩繪地景的軸線。分別有寫實、卡通、漫畫、3D、透視手法的運用。

彩繪小組長學生鄭雅文、李虹誼、陳欣妤、林儂婕表示，經由不斷的討論與構圖後，除了作品賞心悅目的展示，共同希望是藉由活動能夠傳遞出希望、愛與祝福的力量。因此在畫面的設計也添加了許多有趣的互動巧思，讓觀賞者除了單純的欣賞外，也可以藉由拍照時不同角度與動作姿態的配合，能夠有會心一笑的趣味。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/