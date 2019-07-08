「黃金山竹」開採 九如推新興果樹

2019-07-08 14:01

〔記者邱芷柔／屏東報導〕水果市場最怕供大於求，加上消費型態改變，不少消費者對於量少、高營養價值、外型奇特的新興水果接受度高，屏東縣九如鄉農會看準商機，鼓勵農友投入新興果樹栽種，其中「黃金山竹（Golden mangosteen）」近日開始收成，甜美的果實帶著微酸滋味，農友也發現，黃金山竹能適應台灣的極端氣候，還能無毒栽培，極具市場潛力。

農友龔泰安說，黃金山竹原產於玻利維亞，與一般紫果山竹同為藤黃科植物，不同的是黃金山竹有著平衡的酸甜比，肉質細緻軟嫩，且抗氧化能力高，含有葉酸、鉀和維生素Ｃ等成分，更棒的是「不怕風不怕雨」，栽種過程可以適應台灣的氣候與土壤，幾乎全台平地都可以種植。

龔泰安指出，目前台灣僅有宜蘭、屏東有大量種植，九如地區種了100棵，平均每棵樹可產出2千至3千顆果實，現在進入採收期，由於是第1年採收，尚未正式對外販售，未來會透過九如農會超市平台作為銷售通路。

在九如鄉農會帶頭推廣下，農友對新興果樹的接受度越來越高，除了黃金山竹，還有農友將檳榔園轉種新興果樹「榴槤蜜」黃妃品系，為農友帶來穩定收入。

九如鄉黃姓農友說，榴槤蜜原產東南亞國家，經過農業試驗單位協助後找出品質穩定的品種提供給農民栽植，黃妃品系的榴槤蜜果肉柔軟味道香濃，且甜度高，除了果肉可以食用，其種子經過烹煮也可食用，每年7、8月是盛產期，目前以產地直銷價格每斤80元，在九如鄉農會超市提供消費者預購。

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