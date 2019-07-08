善款湧新興國小助圓夢 躲避球隊征日成行

2019-07-08 12:14

［記者鄭名翔／苗栗報導］全國躲避球賽二連霸的苗栗縣頭份市新興國小躲避球隊，為參加日本全國小學生躲避球交流賽，暑假以來自製鑰匙圈四處義賣募資旅費，自立自強的精神感動許多鄉親，今早立法委員徐志榮、苗栗縣議長鍾東錦及企業代表赴校捐款，在各界支持下共獲70餘萬，出征日本確定成行，小球員們再三感謝，也誓言要拿下好成績。

新興國小躲避球隊獲推薦參加第29屆日本全國小學生躲避球交流賽，但旅費需80萬元，今早徐志榮承諾將募資10萬元、鍾東錦掏腰包委託苗栗縣議會機要秘書曾志文捐5萬、苗栗縣砂石同業公會捐5萬、佾泰砂石捐5萬、華夏塑膠捐1萬、縣議員徐功凡捐5000、市民代表張家榮捐助1萬，使募資金額已達70餘萬，確定可成行。

徐志榮表示，從媒體報導得知此事，看到小朋友四處義賣，心中充滿不捨，因此與鍾東錦討論後，立即與企業、民間好友聯絡，助小朋友圓夢，也希望他們能無後顧之憂，全力練習、為國爭光。

新興國小校長鍾正康再三感謝各界對球隊的協助，稱募款至上週五約達45萬元，今早再獲各級民代及企業支持，資金已突破70萬元，後續還有旅行社願意贊助機票，讓日本交流賽確定成行，小朋友們也將秉持奮不顧身、全力以赴的精神拚下好成績。

鍾正康說，小朋友為了一圓出國比賽夢想，經過教練、家長討論後，才決定上街頭義賣募款，儘管有人認為此舉觀感不佳，但校方認為透過學生們發想、規劃、面對各界目光，勇敢表達自己的夢想，不啻為一次難得的教育機會，也感謝各界支持，讓小朋友得以圓夢。

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