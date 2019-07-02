赴日比賽愁錢…新興國小躲避球隊 街頭義賣拚圓夢

2019-07-02 17:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市新興國小蟬聯全國躲避球賽混合組冠軍，優秀的小球員們引頸期盼能參加8月的日本全國小學生躲避球交流賽，但龐大的旅費讓師生、家長們無力負擔，小球員於是利用暑假自製躲避球鑰匙圈，到大街小巷內義賣，希望讓鄉親們看見他們的努力，協助籌措80萬元旅費、一圓出國比賽的夢想。

新興國小躲避球校隊成員共16人，去年以黑馬之姿奪下全國躲避球賽混合組冠軍，也是苗栗縣睽違5年後再獲這般佳績，今年再接再厲，靠著拚勁奮力撲搶每一顆球，硬是 從30幾支強敵中脫穎而出，完成2連霸。

教練蘇詠智說，團隊成員許多人來自弱勢家庭，經濟條件有限，但透過訓練與隊友們相互扶持，感情形同家人，也逐漸找到人生目標；眾人齊力奪冠後，極不容易爭取到赴日參賽的機會，小朋友們也非常期待，但龐大旅費卻成為重大難關。

經討論後，大家決定暑假每天早上手作躲避球紀念鑰匙圈，下午再到市區、市場到處義賣，希望靠自己的力量籌募經費，也讓鄉親看見他們的努力。而許多民眾於街頭看見這群孩子，也熱情掏腰包支持。

蘇詠智說，全隊秉持著「奮不顧身」的信念，不僅表現於球場上，同時也實踐於生活中，堅信先自助才能獲天助人助，所以眾人不怕辛苦，努力籌募80萬旅資，希望能親手完成築夢的最後一里路！

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