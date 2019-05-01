自食其力！東澳射箭小將出國訓練 做飛魚乾義賣籌旅費

2019-05-01 19:50

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣東澳國小射箭隊今年7月將到中國北京移地訓練及交流，估計要150萬元，學校師生、家長自籌旅費，合力製作飛魚乾、飛魚炒辣椒義賣，要幫助小選手順利成行，希望各界助一臂之力。

東澳國小屬於原住民部落偏鄉小校，現有56名學生，19人加入射箭隊，以亞、奧運比賽的「反曲弓」為發展項目，歷經6年扎根，已躍居一方之霸。

2016年起，東澳國小每年定期出國比賽或移地訓練，每趟行程開銷仰賴各界捐助及學校義賣飛魚產品籌措，去年參加美國射箭協會主辦的第134屆國際邀請賽，取得2金3銀4銅，今年3月在花蓮舉辦的全國青年盃射箭錦標賽，也勇奪國小組30公尺排名賽第一名並打破全國紀錄、男女混雙金牌、五年級女生對抗賽前2名。

「第四度賣飛魚籌旅費！」東澳國小射箭隊今年移地訓練地點相中北京，安排教練團及選手共14人同行，預計停留10天，所費不貲，目前適逢東澳地區飛魚季，校長鄔誠民每天到東澳海邊的粉鳥林漁港買飛魚，帶回校製成飛魚乾、飛魚炒辣椒義賣，除了藉此籌募資金，也灌輸選手人助自助、自食其力的正向人生觀。

鄔誠民說，東澳國小射箭小將，經由出國比賽、移地訓練，與國際選手互動，強化實戰經驗，盼有朝一日培育出新的台灣之光。

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