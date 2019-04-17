愛心滿溢！蘭嶼小飛魚前進波蘭募款4天達標 盼幫助他人

2019-04-17 17:48

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣蘭嶼孩童組成的「小飛魚文化展演團隊」7月將前進波蘭，原本希望以義賣及募款方式籌措388萬元旅費，經本報報導、社會大眾暖心幫忙，椰油國小募款帳戶才開放4天就達標，到今天為止更收到526萬元捐款，校長陳淑雯指出，款項必須專款專用，超出的部分只能透過銀行主動聯繫捐款者辦理退款或更改捐款使用用途，感謝社會大眾協助，也希望能把愛心擴散給更多人。

蘭嶼鄉椰油國小號召孩童參加「小飛魚文化展演團隊」，以傳統歌謠舞蹈傳承在地文化，約40位師生獲邀7月到波蘭國際兒童藝術節演出，需要經費約388萬元，指導老師顏子矞除了帶領孩子在島上持續練習、義賣籌旅費，校長陳淑雯也利用清明連假到台東市區設攤募款，經本報報導，獲得民眾熱烈回響，8日起募款帳戶開放，短短4天就達成衛福部核準的募款總額，到今天累積銀行匯款443筆、總款項更達526萬元。

陳淑雯說，因為專款專用，超出的部分必須透過銀行聯繫捐款者辦理退款、或更感捐款使用用途，部分民眾已同意改捐給「小飛魚基金」。

陳淑雯說，非常感謝民眾的善心，民眾捐款、義賣交易都會公開徵信開立收據、以茲證明，此外，蘭嶼島上包括蘭恩文教基金會也在為幼兒園娃娃車募款，椰油國小募款已截止，希望愛心幫助更多需要的地方。

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