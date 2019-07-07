切割？觀光節盜「臺灣」 高市觀光局：廠商片面行為已下架

2019-07-07 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局所舉辦的「2019高雄國際觀光節」涉嫌盜用！活動背板、宣傳貼紙的一個國旗上寫著「臺灣」字樣，竟是涉嫌盜用「香菸可樂威士忌」毛筆手寫字，引發爭議，高市觀光局對此回應，盜圖是廠商片面行為，未經觀光局審核及授權，相關文宣已全數下架。

高雄觀光節文宣涉盜圖

2019高雄國際觀光節活動背板、宣傳貼紙上，有一個圖樣是國旗為底，上頭寫著中英文「臺灣」、「TAIWAN」，有眼尖的網友發現，「臺灣」的字樣，竟是毛筆手寫作家「香菸可樂威士忌」的作品，去年其作品手寫貼紙「臺灣獨立」獲得許多網友的喜愛，而台獨貼紙的「臺灣」竟與高雄國際觀光節的國旗「臺灣」一模一樣。

原作者「Y.C. Lin」在臉書上表示，自己的作品在完全不知情的情況下被高雄市政府拿去使用，他在臉書上叫屈詢問網友：「請問各位大大們，在完全沒有被告知的情況下，手寫字被高雄國際觀光節拿去做文宣，這樣可以吉嗎？」網友也紛紛怒吼，要作者告高市府侵權。

除此之外，「2019高雄國際觀光節」的活動背板、宣傳貼紙竟出現韓國瑜競選總統標語，並掛上高市觀光局字樣，被質疑觀光局長潘恆旭拿納稅人的錢，假藉觀光名義、幫自家市長造勢，高雄觀光節變相成為沒有造勢舞台的「挺韓觀光節」，潘恒旭則澄清這是廠商自發性挺韓行為，高市府沒花一毛公款。

高市觀光局：廠商片面行為 已要求下架

對於接二連三的爭議，據《中央社》報導，高市觀光局長潘恒旭發表聲明指出，觀光局已要求立即下架爭議文宣；觀光局行銷科長李信達表示，電商平台「艾斯移動公司」未獲觀光局授權使用，是廠商擅自冠名觀光局為指導單位的活動背板及活動文宣貼紙。

至於「臺灣」盜圖一事，李信達也稱是「艾斯移動公司」擅自製作，未經觀光局審核，事前也未報備，觀光局也沒提供補助，已要求業者連夜撤下相關爭議文宣及網站。

廠商致歉：文宣友情贊助 未與觀光局簽約

艾斯移動公司發言人張譯瑄則表示，引起爭議的「臺灣」字樣國旗貼紙贈品及活動看板等文宣，是活動外包廠商製作，所有相關贈品、看板及網路上文宣已全數撤下，僅昨（6日）送出約20組有爭議的國旗貼紙贈品，發言人強調這些爭議文宣，都是公司友情贊助，未與觀光局簽約，對於造成觀光局與社會紛擾，深感歉意。

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