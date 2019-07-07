高雄觀光節又出包！「臺灣」字樣涉盜用台獨貼紙

2019-07-07 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局所舉辦的「2019高雄國際觀光節」又出包！活動背板、宣傳貼紙的一個國旗上寫著「臺灣」字樣，竟是涉嫌盜用「香菸可樂威士忌」毛筆手寫字，作者指出：「在完全沒有被告知的情況下，手寫字被高雄國際觀光節拿去做文宣」，詢問網友這樣可以告嗎？

2019高雄國際觀光節活動背板、宣傳貼紙上，有一個圖樣是國旗為底，上頭寫著中英文「臺灣」、「TAIWAN」，不料有眼尖的網友發現，「臺灣」的字樣，竟是毛筆手寫作家「香菸可樂威士忌」的作品，去年其作品手寫貼紙「臺灣獨立」獲得許多網友的喜愛，而台獨貼紙的「臺灣」竟與高雄國際觀光節的國旗「臺灣」一模一樣。

網友發現後立刻詢問作者，作者「Y.C. Lin」在臉書上表示，自己的作品在完全不知情的情況下被高雄市政府拿去使用，他在臉書表示：「請問各位大大們，在完全沒有被告知的情況下，手寫字被高雄國際觀光節拿去做文宣，這樣可以吉嗎？」

網友紛紛怒吼要作者立刻提告，痛批高雄市政府作為，「吉了！把別人心血當什麼」、「輪你發大財」、「快吉，讓他們學會尊重智慧財產權」、「捉到了高雄市政府支持台灣獨立了」、「有夠諷刺，拒絕台獨，結果自己文宣上的台灣兩個字是從台灣獨立剪貼下來的」。

高市觀光局舉辦的「2019高雄國際觀光節」爭議不斷，其活動背板、宣傳貼紙竟出現韓國瑜競選總統標語，並掛上高市觀光局字樣，被質疑觀光局長潘恆旭拿納稅人的錢，假藉觀光名義、幫自家市長造勢，高雄觀光節變相成為沒有造勢舞台的「挺韓觀光節」，對此，潘恒旭澄清這是廠商自發性挺韓行為，高市府沒花一毛公款。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法