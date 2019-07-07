沙鹿鐵道下方涵洞積水未退 中市府挨批行政效率差

2019-07-07 18:03

〔記者歐素美／台中報導〕沙鹿區中山路中峰巷鐵道下方涵洞，昨天下雨造成淹水，至今未退，用路人不便，鹿峰里長林添財抱怨沙鹿區公所「假日找嘸人」，簡單的積水都沒法處理，市府效率差，投訴議員楊典忠；建設局道路養護工程處表示，該區域道路為區公所管轄，因涵洞下的抽水馬達損壞才造成積水，區公所周一將派員處理。

昨天一場大雨，造成沙鹿區中山路中峰巷鐵道下方涵洞積水，到了今天積水都沒有退，鹿峰里長林添財表示，中峰巷鐵道下方涵洞從昨天下午2點多就積水，打電話給區公所包商，卻一直到今天下午2點都沒有處理，相關單位互相推拖，行政效率太差，以往民選鎮長，只要積水，立刻處理，真的差很多。

楊典忠接獲里長投訴趕到現場，發現積水深及小腿肚，確實妨礙民眾通行，市府卻至今未處理，因中峰巷鐵路涵洞是鹿峰通往梧棲的重要便道，里長通報半天卻沒人處理，氣到快抓狂，不可能整個市政府都借不到一台抽水機抽水吧，質疑市府行政率太差。

建設局道路養護工程處長彭岑凱表示，經連絡沙鹿區公所，區長廖財崇表示，已與里長聯繫，並指，沙鹿區中山路中峰巷鐵道下方涵洞因地勢較低漥，設有電動抽水機，因抽水馬達損壞才造成積水，已與包商連絡處理，因缺乏相關材料，周一才有辦法派員修復。

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