台北網球中心停車場下雨變「泳池」 市府這樣說…

2019-07-02 19:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕受到低壓帶影響，中央氣象局今天針對北北基、桃園等地區發布豪雨特報，台北市在午後降下豪大雨，台北市議員高嘉瑜在臉書PO出影片，直指位在內湖區的台北網球中心地下停車場已經出現積水，車主連忙移車，負責營運管理的北市體育局偕同廠商排除積水，目前雨水已經逐漸退去。

體育局科長吳偉銘指出，初步了解，網球中心屋頂雨水沿著管線蒐集到地下室的蓄水池，馬達再把雨水抽出，但午後大雨進來的量太大，馬達抽的速度不夠快，來不及排水的雨水從停車場部分人孔蓋冒出，導致停車場部分面積出現積水，積水高度2公分。

吳偉銘說，網球中心由台北市捷運工程局興建，因此邀集捷運局的專業人員到場會勘，看是否增加抽水機或調整排水系統。但近日還有大雨特色，暫時會請廠商調增抽水機，若再發生類似情形，派人員到場抽水。

午後陣雨來的又大又急，高嘉瑜傍晚在臉書貼出影片，看見停車場內出現積水、擺放著三角錐提醒車主，還有車主連忙移車。

高嘉瑜在臉書文章提醒，「北市下暴雨，內湖網球中心地下停車場已積水，請大家多留意」，並提醒「暴雨退散」、「雨彈來襲」。有網友諷刺說「全國首創地下泳池」、「游泳池」，也有人戲稱網球中心變內湖區戲水中心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法