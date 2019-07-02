雨炸龍潭！大昌路淹水20公分 往交流道大塞車

2019-07-02 18:19

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市今天下午起雨彈狂轟，各地出現積水狀況，其中，龍潭區大昌路一段地勢低窪，瞬間大雨無法排除，下午5點40分出現深20公分的積水，影響附近要通往國道3號龍潭交流道的車輛。

龍潭警方說，受雨勢增強影響，大昌路一段積水達20公分，沿線塞車綿延數十公尺，立即派員協助管制、疏導往龍潭交流道周圍路段車輛。

根據桃園市水務局統計，龍潭雨量測站過去1小時的時雨量高達107．5毫米，達200年重現期，已請經濟部北區水資源局配合減少供水。

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