登革熱疫情延燒 高雄再添3案例台南1例

2019-07-06 19:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市登革熱疫情持續延燒，疾病管制署今天再公布高雄市新增3例、台南新增1例本土登革熱病例。

疾管署指出，高雄市個案為三民區本和里2名60多歲和10多歲女性，發病日分別為6月30日、7月5日和7月2日；台南市個案則是中西區開山里70多歲女性，發病日為7月5日，4人近期均無出國史，經就醫通報，於今天下午檢驗確診。

疾管署表示，高雄市其中2例為同住家人，3名個案活動地均多以住家、學校或工作地為主，且住家與7月3日公布的本和里個案相距約20到130公尺，研判感染地為本和里周邊社區可能性較高。

台南市個案平時多於住家附近，有東菜市場活動史，距已發布的中西區及東區確定個案住家約距280到420公尺間，研判感染源可能為中西區開山里，因應疫情，疾管署與地方政府防疫團隊持續於個案住家、活動地周邊加強疫情調查、化學防治、孳生源清除及民眾衛教。

今年截至目前國內累計42例本土登革熱病例，為高雄市37例，包含三民區31例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例；台南市5例包含中西區3例、永康區及東區各１例，另有194例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

近日全台各地持續有降雨發生，疾管署呼籲，請民眾雨後應加強巡視環境整潔，徹底清除戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史。

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