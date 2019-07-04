蚊子「卵」耐旱撐半年 容器倒水還要刷才有效

2019-07-04 16:37

［記者黃淑莉／雲林報導］不讓登革熱入侵，雲林斗南鎮公所結合衛生所、各社區及清潔隊，今天啟動社區清潔日，尤其針對積水容器清除，衛生所防疫人員強調，蚊子的卵耐乾旱，即使在高溫、乾燥環境中還可撐6個月，所以積水容器水倒掉後一定要刷洗才能徹底清除病媒蚊。

斗南鎮社區清潔日活動今天從市區的東仁里啟動，鎮長沈暉勛率領主祕李俊儀及各課室主管，與斗南衛生所防疫人員、東仁里長涂維志及社區義工一起動手清除轄內瓶瓶罐罐積水、打掃環境。

沈暉勛表示，登革熱疫情來勢洶洶，加上縣府積極推動垃圾分類減量，透過社區清潔日活動凝聚地方志工，大家一起來重視社區環境，從一里一處擴散到每個里的角落，重點項目有消滅登革熱清除積水容器、垃圾減量落實垃圾分類。

斗南衛生所防疫人員林怡如提醒民眾清除孳生源一定要落實巡、倒、清、刷，因為蚊子卵在無水環境可存活半年以上，水倒掉若沒有刷洗，日後再積水，蚊子卵一樣可以孵化，所以清除積水容器一定要刷洗才有效。

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