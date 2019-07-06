大安森林公園停車場月票漲3成 市府：使用率高恢復原價

2019-07-06 19:46

〔記者林家宇／台北報導〕台北市7月起調整16處公有停車場收費，15處調漲、1處調降，其中以大安森林公園地下停車場月票漲3成，最引發民眾反彈。交通局停車管理工程處強調，因大安森林公園車位搶手，使用率突破8成，才會對非里民「恢復」原價。

大安森林公園地下停車場一般月票原先為3600元，停管處在6月中於網站上公告調整價格為4800元。停管處主任祕書張仲杰說明，過去為促進停車場使用率，因此祭出3600元的優惠價，至今已有10年之久，這次並非漲價，而是恢復4800元「原價」。

張仲杰說，大安森林公園停車場月票近年來較為熱門，使用率已突破8成，以價制量，取消優惠價格，且仍比一般民間停車場便宜許多。他也強調，停車場所在里及周邊300公尺的里民仍享有原本的優惠。

張仲杰說，價格調整的依據是以使用率而定，像是五分埔商圈的地下停車場較乏人問津，月票價格便從7000多元調降為5500元。

價格調漲停車場：大安區大安森林公園；信義區信義國小、信義廣場、松山車站；松山區松山國小；中山區市民大道（林金段）、（中林段）、林森公園、永盛公園；大同區建成公園、建成國中；士林區承德公園、前港公園；南港區南港國小、興中立體；北投區大豐公園。

價格調降停車場：信義區五分埔公園。

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