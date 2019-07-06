豐原轉運中心9月開工 力拚2021年底完工

2019-07-06 08:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府規劃於豐原火車站東站停6用地，興建豐原轉運中心暨立體停車場，將結合地上轉運中心功能，興建地上5層、地下2層的多目標立體停車場，可提供上千個停車格。市府交通局長葉昭甫今（6）日說，預計9月開工，2021年底完工。

為改善台中都會區停車位不足問題，前市長林佳龍市府團隊規劃8件興闢立體停車場工程補助經費案，成功爭取中央前瞻計畫補助。其中，豐原轉運中心暨立體停車場興建計畫，基地坐落於豐原火車站東站旁的停6用地，可有效紓解轉運接駁及周邊民眾停車需求。

交通局指出，豐原轉運中心兼具轉運、商場及停車場功能，與鐵路高架化後的豐原站整合後，將可成為山線地區通往台中各地區的重要轉運樞紐，並紓解豐原火車站周邊停車問題，期盼能提升地區活絡發展，並成為豐原區具有地方特色的地標建築物。

葉昭甫說，該工程預計興建地上5層、地下2層的立體停車場，其中1樓設計為轉運中心，地上2層為多目標商場，地上3至5層為汽車停車區，地下1、2樓為機車停車區，總經費計7.33億元，包括中央補助2.17億元，市府自籌款5.16億元。

葉昭甫表示，此案預計今年9月開工，2021年底完工，約可提供汽車格301席、機車格849席、轉運中心公車席次7台，另也預留結構供未來向上增建，以符地方發展需求。

市議員謝志忠表示，轉運中心匯集各方人流、車流，牽涉廣大，更牽動豐原未來發展，豐原人一直引領期盼，但對附近的交通動線、停車問題、商業效益疑慮重重。市府應遠來規劃，一併思考如何順暢車流、連動觀光效益，打造兼具美學、便利、獨特的的豐原新地標。

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