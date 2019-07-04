免費的沒啦！頭份地政所對面空地 擬收費

2019-07-04 20:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市地政事務所對面空地，目前為苗栗縣政府所有的免費停車空間，但常有車輛長時間佔用，導致洽公、臨停車輛無處停放，讓民眾十分困擾；苗縣府地政處表示，將編列經費，擬於明年規劃為收費停車場，但因需地機關為頭份市公所，未來仍希望公所承購後，依停車用途加以使用。

苗縣府地政處長陳錦珠表示，1981年頭份市地重畫時，公所爭取該222坪土地作為平面停車場，因此縣府規劃為公共設施用地，限於停車空間使用，但因公所稱未編列相關經費遲未承購，因此所有權仍為縣府，由縣府委託頭份地政事務所協助維護管理。

該停車場位於忠孝一路及忠孝二路口，提供23格小型停車格及1身障專用格，因鄰近地政事務所及頭份市立游泳池，附近停車需求大，但屢有民眾抱怨，常有車輛長期佔用免費車格，導致車位輪轉率低，造成許多洽公民眾停車不便。

地政處重劃科指出，該土地仍需由公所承購，但在此之前為提供民眾方便，先開放免費停車，而基於使用者付費精神，目前縣府也擬編列預算，將規劃作為收費停車場，未來待公所有足夠預算後再售出轉移。

頭份市長羅雪珠表示，目前市庫財政不算寬裕，且尚有許多具急迫性的政策仍在持續推動，短時間無多餘經費承購該筆土地，未來再視財政狀況詳加評估。

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