停車場妨害社區安寧 中和社區居民掛白布條抗議！

2019-06-07 11:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕為社區增設停車場，可不是人人都歡迎！位於新北市中和區連城路263巷內的國防部眷村慈德三村，因為已拆除房舍尚未改建，國防部政治作戰局為活化運用，擬將土地整建為停車場委外經營，不料引起當地鄰近社區住戶反彈，認為在社區內增建停車場，影響社區安寧，增加交通出入複雜性、弊大於利，掛出白布條抗議，立委江永昌接獲民眾陳情，要求國防部要與民眾溝通，有共識再推動。

江永昌說，慈德三村原眷戶於2011年搬遷，2013年拆除房舍，但2014年招標廠商實施都更改建時，因招標程序瑕疵暫停，直到2016年底最高行政法院判決確定招標程序瑕疵，撤銷得標廠商資格，致使約1800坪（6000平方公尺）土地荒廢至今。

江永昌說，近期國防部政治作戰局將閒置土地作為停車場活化，遭當地住戶強烈反對，鄰近停車場的台貿一城管委會指出，社區4百多個住戶在上次區分所有權人大會時，全數無異議通過拒絕設置停車場，當地是單純住宅區，社區都是認識數十年的老鄰居，守望相助維持治安，居民憂心，增建停車場將引入眾多外地汽車進出，不僅製造噪音與廢氣，而且增加環境複雜性。

經江永昌向國防部政治作戰局反映，承辦人員表示，此地為眷改基金土地，必須得要收益處分，在2012年行政院召開會議，會中決議慈德三村以公辦都市更新權利變換方式處分。但因招標程序產生瑕疵，造成土地低度未利用長達5年之久，訴訟一結束便與廠商解約，2018年初即招標委外活化作為停車場，但地方居民有異見，會持續溝通盼達成共識。

江永昌說，政府任何公共工程都應與地方充分溝通，不能一意孤行，當初國防部政戰局將土地設圍籬禁止出入，且疏於管理使雜草叢生，馬陸、蚊蟲肆虐，早就多次反映要求妥善管理，現在又為停車場釀爭議，國防部應妥善處理，以免造成民怨。

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