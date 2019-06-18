新北這10處 將新建地下停車場

2019-06-18 12:49

〔記者何玉華／新北報導〕新北市向中央申請前瞻計畫第2期補助停車場建設，再獲交通部公路總局核定補助10座，工程總經費41億餘元，中央將補助16億餘元，預計2022年陸續完工，交通局評估，屆時將可提供2970格小型車位、1479格機車位。

這次核定的10座停車場工程分別是新莊運動公園、捷運環狀線Y18站、民安國小、興華公園、溪北公園、五權公園、忠孝公園、新北高工、長壽公園及錦和運動公園。

尚未核定的5座包括三重區信義公園、重陽公園、公37（二重公園）、新店綠湖公園，以及蘆洲永康公園，交通局長鍾鳴時表示，這5座停車場案都經過評估，的確有停車需求，市府正依中央審查意見辦理評估報告修正，預定6月底續提報審查，希望中央能全數支持及核定。

另外，去年獲交通部前瞻基礎建設第1期補助的有板橋音樂公園、忠孝國中、新埔國小、光榮國小、佳和公園、三重商工和金山立體停車場等7座停車場，已全數展開工程設計及施工中，總計將提供3088汽車停車格、621格機車停車格，預估至2021年底全數完工。

其中，三重商工停車場今年3月底完工、預計7月啟用，為前瞻一期計畫全國首座完工的地下停車場，將提供500 個汽車停車位和50個機車停車位；另板橋音樂公園地下停車場工程進度超前近10%，力拚明年6月完工。

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