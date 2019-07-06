「一平方公尺的宇宙」？ 蛙偶、蛙展有萌趣

2019-07-06 10:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕您知道國內已知現存數量最稀少的珍貴稀有保育類野生動物「豎琴蛙」嗎？「一平方公尺的宇宙．樹屋有蛙－大型阿生青蛙攝影展」，今（6）日起在安平樹屋開展，爸媽可趁著暑假帶小朋友來認識台灣青蛙生態。

這次展覽與知名生態攝影作家「大型阿生」合作，展出其精湛的青蛙生態攝影作品，樹屋裡還佈置熱帶雨林植栽及各類蛙鳴聲音，民眾也能在攝影及生態講座裡「聽」見夏夜的蛙鳴，還有樹屋蛙蛙玩偶來串場，就是要讓大小朋友有快樂萌萌的知性之旅。

南市文化局表示，「大型阿生」提供的52張精彩青蛙生態攝影作品，包含台灣30種蛙類，其中12種還是台灣特有種，有7種更列名為珍貴稀有保育類野生動物。

其中最神秘、拍蛙者最難拍到的夢想魔王－珍貴稀有保育類的「橙腹樹蛙」，以及國內現知數量最稀少的珍貴稀有保育類野生動物「豎琴蛙」，以及超萌的「艾氏樹蛙」，可說是不可不看的重點。

南市文化局也貼心提醒想參觀展覽的民眾，可多加利用推出的「台南古蹟漫遊券」，除古蹟門票優惠外，憑券還享園區消費優惠，更好康加碼享十鼓仁糖文創園區、左鎮化石園區、南市美術館購全票75折，暑假輕鬆玩又省荷包，而且漫遊券使用皆無限期，這次來台南逛不完，下次來還可以繼續玩！

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