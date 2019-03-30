蛙壺菌感染擴大 兩棲動物大滅絕

2019-03-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《科學》（Science）期刊二十八日刊登全球四十一位科學家合作的最新研究指出，一種名為「壺菌病」（Chytridiomycosis）的傳染病，造成包括青蛙、蟾蜍及蠑螈等全球兩棲動物面臨大滅絕，近五十年來，超過五百種兩棲動物數量劇減，至少有九十種已滅絕，嚴重程度比原本估計高出一倍。

科學家最早於一九七○年代發現部分蛙類數量銳減，八○年代注意到部分已滅絕，原因成為謎團，因為牠們居住在原始棲地，不受污染及森林砍伐危害。九○年代末，研究人員於澳洲及巴拿馬等地，發現病死蛙類感染一種名為「蛙壺菌」（Bd）的真菌，進而引發壺菌病。

全球至少501種兩棲動物面臨滅絕

研究顯示，蛙壺菌至少導致全球五○一種兩棲動物面臨滅絕，占已知物種的六．五％，遠高於原先估計的兩百種。有九十個物種確定或推測已在野外消失，其他物種數量已減少逾九十％；超過六十國傳出災情，澳洲、中美與南美洲特別嚴重，而亞洲的兩棲動物似乎不受影響。

研究分析蛙壺菌的去氧核醣核酸（DNA），發現來源是朝鮮半島。目前新幾內亞仍未爆發壺菌病，當地擁有豐富獨特的兩棲物種，令科學家十分擔憂。科學家表示，全球化及野生動物貿易，是造成全球大感染的主因。

兩棲動物感染蛙壺菌，是透過水上漂浮的孢子、或與其他動物的接觸。病蛙會皮膚脫落、潰瘍或出血，後肢抽搐及行動遲緩，死前可能跳進其他水流進一步散播疾病。研究主筆、澳洲國立大學學者謝勒（Ben Scheele）指出，高致命性的野生疾病，正導致地球的「第六次大滅絕」。

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