光輝歲月！髮姐為96歲老闆慶生 首屆嘉義理髮小姐冠軍照曝光

2019-07-02 17:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕70多年前開業的嘉義縣朴子市光輝理髮廳，早年是嘉義沿海鄉鎮規模最大的理髮廳，雖已歇業18年，但髮姐們仍很懷念老闆陳慶和的用心教導，26位髮姐今天齊聚，為陳慶和歡慶96歲生日，首屆嘉義地區理髮小姐冠軍蔡秀金更拿出50多年前代表光輝理髮廳參賽奪冠的照片，當時賽事有如選美，獲獎者穿著華麗、頭帶皇冠，還坐車遊行，見證理髮廳興盛的歷史。

光輝理髮廳於1946年開業，陳慶和管理嚴格，訓練理髮小姐，店內最多同時有18名髮姐，20多張座椅，還罕見提供電風扇、吹風機，陳慶和更斥資購買音響，讓客人們一邊理髮一邊聽音樂，吸引許多客人上門；農曆過年前，客人排隊搶著理髮，髮姐們從除夕工作到元旦清晨5點，相當忙碌，可見其興盛。

73歲的蔡秀英回憶，自己10多歲開始學美髮，18歲到光輝理髮廳工作，第一年老闆挑選她代表店裡參加第一屆嘉義理髮小姐比賽，和其他髮姐比技術、手藝，獲得冠軍；當年比賽非常盛大，前三名穿著禮服，頭戴皇冠，手拿花束，有前導車和遊行隊伍，從嘉義市開車遊行到朴子市，還和民眾揮手致意，並在光輝理髮廳合影。

髮姐李翠雅說，坊間理髮廳素質不一，理髮小姐常被人看輕，陳慶和除了教導她們剪、燙髮技術，更要求不可和客人隨意接觸，曾有客人酒後想亂來，陳慶和挺身阻擋，也提升了理髮廳形象。由於陳慶和用心教導髮姐，讓她們很感謝，常說「老闆就像爸爸一樣」。

曾在光輝理髮廳工作的髮姐現在繼續做美髮事業的雖不多，但她們仍懷念在理髮廳工作的日子，李翠雅相約為老闆慶生，26名「姊妹」今天齊聚朴子新風味餐廳，陳慶和也帶著妻子與家人出席，髮姐們送上生日蛋糕，簽名留念，祝賀「爸爸」「呷百二（活到120歲）」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法