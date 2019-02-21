男童第一次剪頭髮被嚇哭 暖心理髮師大合唱安撫被讚爆

2019-02-21 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕要是小孩在理髮時因為害怕狂哭怎麼辦？義大利有間理髮廳日前也發生同樣的事情，結果在場的理髮師與其他顧客決定大合唱一首兒歌，成功吸引了小孩的注意力，讓執剪的理髮師迅速完成任務；事發理髮廳將暖心畫面放上臉書分享，結果吸引了超過3000萬人觀看，溫馨畫面不只被網友讚爆，也為理髮廳做了極為成功的行銷廣告。

這間位在義大利佩薩羅的理髮廳，在去年底要對一名男童理髮，不過因為男童是人生第一次理髮，他不安的坐在理髮椅上，面露恐懼的即將哀嚎，有位正在幫其他顧客理髮的理髮師發現後，便大聲的唱一首叫「I due liocorni」的兒歌其中一段，而其他理髮師理解狀況後也隨之加入合唱，後來連顧客也加入大合唱的行列，甚至還有一位男子拿著玩具吉他幫忙配樂。

理髮廳頓時充滿了愉快的氛圍，不只店內的所有人都露出笑容，男童成功被合唱吸引後馬上安靜下來，而負責執剪的理髮師也趁他被轉移注意時，迅速將男童的頭髮剪好；這個暖心的畫面被錄下後，理髮廳的粉絲頁「CFC Staff Parrucchieri Unisex」在11月17日將影片上傳後獲得廣大迴響，至今吸引了超過3000萬人觀看，不只飽受網友好評，店家也做出一個極為成功的廣告行銷。

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