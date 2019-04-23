「好想看更美的真人藝閣…」 朴子孝子完成父親遺願

2019-04-23 18:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子配天宮媽祖遶境過去有真人藝閣遊行，20餘年前改為人偶式花車，已逝的成德蔘藥行負責人李金章，生前曾多年贊助真人藝閣，兒子李文傑去年募集經費重現往日傳統，讓父親看得流淚；去年9月李金章重病，過世前還提起終於圓夢的感動，「好想看更美的真人藝閣」，李文傑決定延續父親心願，今年再募集6閣真人藝閣經費，造型更美更漂亮，希望傳統不再中斷。

朴子真人藝閣在配天宮媽祖遶境遊行約有百年歷史，當時是地方盛事，常舉辦評比，還有90多年前朴子工藝師周雪峰在日治時期昭和年間製作的藝閣老照片佐證。

李文傑說，父親從事中藥行業，30多年前負責辦理朴子各中藥行贊助的真人藝閣，曾拿過5屆藝閣評比冠軍，後來改為電動人偶花車，真人藝閣在朴子停辦，父親常想念過往真人藝閣遊行時的熱鬧氣氛。

李文傑是朴子天公壇文書組長，他以廟方名義籌辦真人藝閣遊行，去年舉辦2閣，獲得縣議員黃嫈珺等人力挺，今年更獲得56個商家、個人贊助，真人藝閣增加到6閣，有四海龍王朝媽祖、媽祖賜福、媽祖鳳儀天下、媽祖靈光渡化眾生、乾隆諭旨敕配天及瑤池聖宴，將有84人次孩童登藝閣遊行。

今年配天宮媽祖遶境時間為國曆4月26、27日，真人藝閣遊行則是下午1點至晚上9點，李文傑說，過去藝閣上的孩童會扔擲糖果，今年部分改以玩具替代，也避免糖果等掉落路面後融化，清潔困難。

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