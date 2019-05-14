一甲子老理髮廳重開 8旬阿嬤感動流淚直稱「真好！」

2019-05-14 10:49

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕重新開幕的寶島時代村，村內的鑽石理髮廳也跟著重新開張，該店是將南投市60多年老理髮店原汁原味移置到此，年事已高的老闆娘張彩賢很想念這家店，因此請女兒帶她重遊，賭物思人，不斷地流淚，讓陪伴她的「晴天所長」也紅了眼眶。

80多歲的張彩賢是由女兒帶她到寶島時代村，除了想看這裡有無改變，最主要是要到一年多沒有見過的鑽石理髮廳。寶島時代村的「晴天所長」余晴天說，這家店是把她和過世老伴陳春港在南投市經營的港都理髮廳，原封不動地搬到「寶島」。每當想重溫昔日開店的時光，就會請女兒帶她來遊逛。

因為停業近500天，張彩賢阿嬤無法再看到自己的理髮廳文物，也擔心寶島時代村員工「沒頭路」，她告訴余晴天，最擔心的就是這的員工沒有工作，聽到晴天告訴她，過了一年多自己已生了一個小孩，阿嬤聽了很開心，才未再流淚。

余晴天也說，張彩賢阿嬤是因年紀大了，才把店收起來，店內文物能在別的地方重現，讓她精神有了寄託，三不五時就會前來走走。阿嬤曾說以前理髮廳非常忙碌，尤其開學前、過年前總是忙到沒空吃飯，除夕連買條魚的時間煎都沒有，年夜飯只能吃粥充飢，但那段夫妻一起幫人理髮的時光，一直是生命裡最難忘的記憶。

寶島時代村經理葉慶宗也說，2014年就是聽說港都理髮廳要收了，擔心這家經營逾60年的老店，文物若無人收藏恐怕很快就毀壞了，因此才徵得張彩賢阿嬤同意，將它收購並重現。

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