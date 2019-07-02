為失能長輩找到「有情ㄟ厝」 雲縣府力推「家托據點」

2019-07-02 16:09

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府「家庭照顧者設立家托據點專案」政策今天上路，輔導家有失能長輩主要照顧者完成照顧訓練，即可成立家托據點，照顧自己家屬與其他3位失能者，減輕家庭主要照顧者經濟、照顧蠟燭兩頭燒壓力。

縣府社會處長林文志表示，家庭照顧者設立家托據點專案，透過成立家托據點，以照顧1加3模式，照顧自己家屬並兼顧其他3位失能者，促使家庭照顧者在工作與經濟上獲得收入來源，讓更多家庭的長輩接受照顧，達到照顧不離職目標。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣老人人口比例已達18.23%，推估需長期照顧者有2.8萬人，家庭照顧者則約有9980人，當面臨照顧問題時，家庭照顧者來說，睡眠、健康、自由與工作皆受到影響，縣府規劃這套政策，減輕照顧者照顧及經濟壓力，不再蠟燭兩頭燒，同時因應縣內人口急速老化，所衍生長期照顧需求。

張麗善指出，家庭托顧除照顧失能長者生活起居，以家庭式照顧，讓「有情ㄟ厝」服務信念，期盼失能長者能感受到家托結合社區鄰里的有情服務。

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