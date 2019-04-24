C級巷弄長照站提供臨時托顧 佳里漳洲社區台南唯一

2019-04-24 21:23

〔記者楊金城／台南報導〕推動長照2.0，今年照顧關懷據點和C級巷弄長照站將整合，台南佳里漳洲社區關懷據點並是台南市唯一提供長輩臨時托顧喘息服務個案的C級社區長照站，獲得好評。

漳洲社區理事長楊政平說，目前臨托服務的個案有20多人，不只限於漳洲在地長者，來到關懷據點，有專業長照服務員照顧和志工老人一起照顧受託老人，有個案從原本不愛說話，到現在可以與人聊天，更多人是開心來據點，受托個案和其家人都很滿意。

台南市長期照顧管理中心主任洪明婷說，目前全市有辦理臨托服務的有7個巷弄長照C站，但有服務個案的只有兩個，漳洲是唯一一個社區C站，另一個有服務個案的是全人護理之家在北區大豐里活動中心C站，臨托主要是服務輕度失能對象，疏解家人照顧服務之需。

台南市現有369個關懷據點，巷弄長照C站有154處，其中9成是由關懷據點開辦，洪明婷說，今年將輔導照顧關懷據點成立C級巷弄長照站進行整合，在關懷據點每月業務費1萬元外，另加C級站的業務費補助1到3萬，C站每週開辦5天另可雇用1名長照服務員，月薪33k，都由政府補助。

漳洲社區關懷據點每週5天安排學習課程、團康、健康促進活動和供餐，擔任長照服務員的社區總幹事陳意菁可說是靈魂人物，她說，長者來到社區每天都很快樂，也會安排臨托長者參加，訓練其生活技能、手眼協調，臨托每小時收費170元，一般民眾只要負擔16％費用，中低收入戶負擔5％，低收入戶免費，由政府負擔。

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